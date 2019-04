Pelo menos 15 mortos em assalto de autocarro no Paquistão

Lusa18 Abr, 2019, 07:15 | Mundo

De acordo com oficial Jehangir Dashti, mais de 30 pessoas encontravam-se no autocarro, que viajava para o porto de Gawadar, na província do Baluchistão, no sudoeste do país.

O ataque não foi ainda reivindicado, embora os separatistas do Exército de Libertação do Baluchistão tenham muitas vezes como alvo as forças de segurança.