Pelo menos 15 mortos, incluindo 11 crianças, naufrágio em lago no Gana

O desastre ocorreu no sábado, perto da região de Kete Krachi, na região de Oti, quando ocorreu "o naufrágio de uma embarcação extremamente sobrecarregada" de passageiros, referiu a GMA num comunicado divulgado no domingo à noite.

"A magnitude desta tragédia é desoladora: 11 dos mortos são crianças - entre os 2 e os 14 anos. Quatro adultos também morreram e outros quatro sobreviveram", afirmou a autoridade.

A GMA anunciou a abertura de uma "investigação completa" que pretende enviar uma equipa especializada, incluindo inspetores marítimos e especialistas da Marinha, para determinar a causa e responsabilizar os envolvidos.

Será também criado um comité de investigação de acidentes no Ministério dos Transportes para garantir mudanças urgentes nas políticas de navegação.

"Os operadores que violem as normas de segurança serão presos e processados e as embarcações apreendidas", alertou a entidade reguladora.

A GMA apelou aos passageiros de transportes no Lago Volta que garantam a sua segurança ao não utilizar "embarcações visivelmente sobrecarregadas ou sem coletes salva-vidas".