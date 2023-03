Pelo menos 16 mortos em acidente de autocarro em Bangladesh

O acidente ocorreu às 07:40 (01:40 em Lisboa) na zona de Kutubpur, localizada no distrito central de Madaripur, quando um autocarro com cerca de 30 passageiros saiu da estrada e caiu numa vala, disse à agência de notícias EFE um dirigente da polícia de trânsito da região.

Como resultado, "14 pessoas morreram no local e outras duas pessoas a caminho do hospital. Outras oito ou nove pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos", acrescentou Mofazzal Haque.

O dirigente disse que até ao momento não são conhecidas as causas do acidente: "por ter acontecido de manhã cedo não conseguimos encontrar testemunhas. Os passageiros feridos disseram que estavam a dormir quando aconteceu".

A viatura saiu da cidade de Khulna às 04:00 (22:00 de sábado em Lisboa) com destino à capital, Daca, disse o subinspetor da polícia de trânsito regional, Abdullahel Baki, ao jornal local `The Daily Star`.

Os acidentes de trânsito são frequentes em Bangladesh devido ao mau estado das estradas, ao tráfego congestionado e ao comportamento negligente dos motoristas em relação às regras de trânsito de veículos.

Quase dez mil pessoas morreram e 12.356 ficaram feridas em 6.749 acidentes rodoviários em todo o país ao longo de 2022, de acordo com dados compilados pela organização sem fins lucrativos Bangladesh Passenger Welfare Association.