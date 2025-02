Pelo menos 17 estudantes morreram num incêndio no Estado de Zamfara, no norte da Nigéria. Eram alunos de uma escola islâmica com idades entre os 7 e os 17 anos. Além dos 17 mortos, 12 alunos foram levados para o hospital com queimaduras graves. As autoridades abriram um inquérito para determinar a origem deste incêndio.