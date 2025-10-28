Pelo menos 18 mortos em megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

"É assim que a polícia do Rio de Janeiro é recebida por criminosos: com bombas lançadas por drones. Esse é o tamanho do desafio que enfrentamos. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo", escreveu nas redes sociais o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acompanhado por um vídeo das operações no qual é possível ver a utilização de drones para lançar bombas contra as autoridades.

O portal G1, que cita fontes do Governo, indicou ainda que, para além dos suspeitos, há ainda indicação de polícias mortos durante os confrontos nos complexos do Alemão e da Penha.

Entre os suspeitos mortos encontra-se um dos principais líderes da facção.

De acordo com o mesmo portal, dos suspeitos mortos, dois eram do estado da Bahia e um do Espírito Santo.

Há ainda nove agentes baleados e três civis também foram atingidos.

No total, 56 homens foram detidos, cinco deles feridos e hospitalizados, encontrando-se sob custódia. As autoridades apreenderam 25 fuzis, duas pistolas e nove motos.

A Operação Contenção, que visa deter líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados, e de combater a expansão do Comando Vermelho, mobilizou cerca de 2.500 agentes, que entraram em confronto com os alegados criminosos, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão.

Pelo menos 45 escolas fecharam, cinco clínicas suspenderam os atendimentos e 12 autocarros desviaram o seu trajeto devido à operação, segundo a imprensa brasileira.

"Peço aos moradores da região que permaneçam em casa enquanto as forças de segurança atuam", apelou o governador.

O Comando Vermelho, foi criado em 1979 nas prisões do Rio de Janeiro e é hoje uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.