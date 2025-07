Pelo menos 18 peregrinos morreram em acidente de autocarro na Índia

"Dezoito peregrinos perderam a vida neste acidente entre um autocarro e um camião", declarou o procurador local, Nishikant Dubey, na rede social X.

Dubey explicou que os peregrinos estavam a viajar para um santuário hindu com o objetivo de celebrar o mês sagrado de Shravan, que coincide com o início da época das monções no país.

Imagens feitas no local, no estado de Jharkhand, no leste da Índia, mostraram os destroços do autocarro com a parte traseira quase completamente queimada.

Os peregrinos, conhecidos como "kanwarias", transportavam água sagrada do rio Ganges, destinada a ser oferecida ao deus hindu Shiva, a divindade da destruição.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou as suas "mais profundas condolências às famílias dos devotos falecidos".

"O acidente rodoviário em Deoghar, Jharkhand, foi particularmente trágico", declarou, através do seu gabinete, nas redes sociais.

Segundo dados oficiais, dezenas de milhares de pessoas morrem por ano em acidentes rodoviários na Índia. Em 2023, foram registadas mais de 172 mil mortes, recordou o Ministro dos Transportes indiano, Nitin Gadkari, ao Parlamento.

Em novembro, pelo menos 36 passageiros morreram e vários outros ficaram feridos quando um autocarro caiu numa ravina nos Himalaias, no estado de Uttarakhand, no norte do país.