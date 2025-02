Pelo menos 18 pessoas morreram em acidente de autocarro no leste da Tailândia

O acidente ocorreu na província de Prachinburi durante uma viagem noturna, entre o norte da Tailândia e a província costeira de Rayong para uma visita de estudo municipal.

O Departamento de Transportes Terrestres tailandês disse que iria coordenar com a polícia a investigação do acidente rodoviário e intensificar as inspeções de todos os veículos de transporte público para garantir que cumprem as normas de segurança.

A segurança rodoviária é um grande problema na Tailândia, que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocupa o nono lugar entre 175 países em número de mortes na estrada.

A questão ganhou destaque em outubro passado, depois de 23 jovens estudantes e professores terem morrido num incêndio num autocarro durante uma visita de estudo escolar. Suspeita-se que a manutenção e as inspeções negligentes terão contribuído para a tragédia.

Em dezembro de 2023, um acidente de autocarro na província ocidental de Prachuap Khiri Khan matou 14 pessoas e feriu mais de 30. O veículo transportava 49 pessoas quando se despistou e embateu numa árvore.