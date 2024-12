Pelo menos 2 mortos e 16 feridos em ataque russo a clínica em Zaporijia

O ataque com mísseis ocorreu hoje ao início da tarde e afetou "infraestruturas civis" no centro de Zaporijia, disse o governador regional, Ivan Fedorov, na rede social Telegram.

Dezasseis pessoas, nove mulheres e sete homens, ficaram feridas, de acordo com um relatório da polícia.

Segundo o governador, podem estar ainda presas seis pessoas debaixo dos escombros.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenou o "ataque brutal" das forças russas, que também danificaram um edifício de escritórios e outros edifícios.

Zelensky apelou novamente ao Ocidente para fornecer mais sistemas de defesa aérea, incluindo sistemas antiaéreos sofisticados, como os `Patriot`, de fabrico norte-americano, de forma a salvar "milhares de vidas" do "terror russo".

"O mundo tem sistemas suficientes para o fazer. A questão depende inteiramente de decisões políticas", defendeu o Presidente ucraniano.

Os especialistas militares ucranianos consideram que o exército russo poderá estar a preparar uma nova ofensiva terrestre na frente sul, em especial na região de Zaporijia, onde as posições se mantêm praticamente inalteradas há meses.

Tal ataque seria um desafio para o exército ucraniano, que já está a lutar na frente oriental e está envolvido na região fronteiriça russa de Kursk, da qual ocupa uma pequena parte.

As autoridades ucranianas já tinham informado hoje de manhã que três pessoas haviam sido mortas e pelo menos 17 tinham ficado feridas nas últimas 24 horas em bombardeamentos russos nas regiões de Donetsk (leste) e Kherson (sul).

Já morreram dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos russos em grande escala contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

Apesar da ajuda financeira e armamento dos aliados ocidentais, as Forças Armadas ucranianas confrontam-se com falta de soldados, de armamento e munições.

Os aliados de Kiev têm também decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território, e a rejeitar negociar enquanto as forças ucranianas controlem a região russa de Kursk, parcialmente ocupada em agosto.