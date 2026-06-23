Pelo menos 20 mortos em ataque a centro médico na Nigéria

De acordo com um comunicado divulgado na noite de segunda-feira pelo Comando da Polícia de Plateau na rede social Facebook, que foi divulgado hoje pelos meios de comunicação locais, o ataque ocorreu na aldeia de Kawel, na área do governo local de Bokkos, na madrugada de domingo.

"A morte de 18 pessoas foi confirmada no local do ataque, enquanto outras três foram levadas de urgência para o hospital para receberem assistência médica. Posteriormente, um médico confirmou o óbito de dois dos feridos", detalhou o comunicado da polícia.

"Os restos mortais das vítimas foram enviados às suas famílias para o enterro, pois recusaram a autópsia" aos corpos, acrescentou a nota.

Líderes comunitários e fontes da Cruz Vermelha local disseram aos meios de comunicação locais que os atacantes invadiram a aldeia, disparando indiscriminadamente, e atacaram o centro médico local, onde mataram vários profissionais de saúde e doentes.

Segundo estas fontes, entre os mortos estavam civis e membros das forças de segurança, mas esta informação não foi confirmada pelas autoridades.

Após receberem informações sobre o ataque, os polícias, juntamente com membros da Unidade de Resposta a Crimes Violentos, foram enviados para o local e travaram um intenso tiroteio que obrigou os agressores a recuar.

No entanto, um líder comunitário elevou o número de mortos para 22 em declarações à imprensa local.

"Visitei o hospital e vi a situação com os meus próprios olhos. Até à data, foram relatadas 22 mortes, incluindo mulheres. As vítimas precisam de ser sepultadas e não o foram ainda devido às chuvas que caem desde esta manhã", disse Christopher Luka, um líder jovem de Bokkos.

"Entre as vítimas estavam profissionais de saúde que trabalhavam no hospital e alguns doentes que estavam a receber tratamento", acrescentou Luka.

Noutro comunicado, o governo de Plateau condenou "a trágica perda de vidas inocentes" neste "ato de violência sem sentido", afirmando ter ordenado que "as agências de segurança intensifiquem imediatamente as operações na área afetada".

Alguns estados do centro e noroeste da Nigéria sofrem com as constantes incursões de gangues criminosos que cometem agressões e raptos em massa para obter resgate, e que as autoridades por vezes rotulam de "terroristas".

A esta insegurança junta-se a atividade do grupo `jihadista` Boko Haram no nordeste do país e, desde 2016, do seu grupo dissidente, o Estado Islâmico da Província da África Ocidental (ISWAP).

No noroeste, o Lakurawa, um grupo aparentemente ligado à organização terrorista Estado Islâmico da Província do Sahel (ISSP), também realiza ataques frequentes nos estados de Kebbi e Sokoto.