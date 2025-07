Pelo menos 20 mortos em ataques russos esta madrugada

Na região de Zaporijia, uma série de bombardeamentos contra uma infraestrutura prisional causou 16 mortos e 35 feridos, escreveu na plataforma Telegram o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriï Iermak, que denunciou "mais um crime de guerra cometido pelos russos".

Três outros ataques na região de Dnipropetrovsk causaram, pelo menos, quatro mortos e oito feridos, indicou o chefe da administração regional, Sergiï Lysak, também no Telegram.

Esses ataques com `drones` explosivos e bombas guiadas visaram as comunidades de Mezhyivska, Dubovykivska e Slovianska, ainda de acordo com o responsável.

Na Rússia, uma pessoa foi morta esta madrugada na região de Rostov (sudoeste) por um ataque de `drones` ucranianos, anunciou o governador regional, Iouri Sliousar.

Este ataque visou as áreas de Salsk, Kamensk-Chakhtinsky, Volgodonsk, Bokovsky e Tarasovsky, especificou Sliousar no Telegram.

Em Salsk, "um carro foi danificado na rua Ostrovsky" e "o motorista morreu", escreveu.

Além deste ataque, destroços de `drones` caíram sobre a estação ferroviária de Salsk, danificando um comboio de passageiros e outro de mercadorias, sem causar feridos, informaram os caminhos-de-ferro russos.