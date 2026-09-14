Pelo menos 21 mortos em acidente rodoviário na África do Sul
Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente que envolveu vários veículos na província do Cabo Ocidental, na África do Sul, informaram as autoridades locais.
O acidente ocorreu por volta das 00:30 na autoestrada N1, entre as localidades de Leeu Gamka e Prins Albert, a cerca de 380 quilómetros Cidade do Cabo, avançou a autoridade de gestão de tráfego Road Traffic Management Corporation (RTMC).
A colisão envolveu dois táxis, miniautocarros normalmente usados pela população como transporte público, e outro veículo.
Segundo a RTMC, a informação preliminar aponta para 21 mortos e um número indeterminado de feridos.
As causas do acidente ainda não foram apuradas e estão a ser investigadas por peritos que se deslocaram ao local, indica-se num comunicado da RTMC, partilhado nas redes sociais.