Pelo menos 21 mortos em acidente rodoviário na África do Sul

O acidente ocorreu por volta das 00:30 na autoestrada N1, entre as localidades de Leeu Gamka e Prins Albert, a cerca de 380 quilómetros Cidade do Cabo, avançou a autoridade de gestão de tráfego Road Traffic Management Corporation (RTMC).

A colisão envolveu dois táxis, miniautocarros normalmente usados pela população como transporte público, e outro veículo.

Segundo a RTMC, a informação preliminar aponta para 21 mortos e um número indeterminado de feridos.

As causas do acidente ainda não foram apuradas e estão a ser investigadas por peritos que se deslocaram ao local, indica-se num comunicado da RTMC, partilhado nas redes sociais.