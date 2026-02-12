Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Pelo menos 21 mortos em naufrágio de barco no rio Nilo

Pelo menos 21 mortos em naufrágio de barco no rio Nilo

Pelo menos 21 pessoas morreram quando um barco virou na noite de quarta-feira no rio Nilo, no norte do Sudão, declararam hoje as autoridades locais.

Lusa /

VER MAIS

O governo do estado do Nilo afirmou, num comunicado publicado hoje, que foram recuperados 21 corpos, sem especificar a causa do acidente.

De acordo com testemunhas entrevistadas pela agência de notícias AFP, o barco transportava 30 passageiros que atravessavam o rio a norte da capital sudanesa, Cartum.

Tópicos
PUB
PUB