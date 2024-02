Pelo menos 24 mortos em naufrágio de embarcação de migrantes ao largo do Senegal

Segundo fontes dos bombeiros citadas hoje pela agência pública de notícias senegalesa APS, a Marinha de Guerra francesa está a auxiliar na busca dos restantes passageiros da embarcação, que partiu com 280 pessoas a bordo.

Segundo as mesmas informações, a embarcação pretendia chegar a Espanha, tendo zarpado de Joal-Fadiouth, uma cidade do Senegal situada a sudeste de Dacar.

As operações de salvamento estão ainda a decorrer, especialmente na fronteira entre o Senegal e a Mauritânia, onde se situa Saint-Louis.

Os corpos das vítimas foram levados para a morgue do hospital regional da cidade de Saint-Louis.

O Senegal é um país de trânsito de migrantes que tentam chegar às Ilhas Canárias, Espanha.

A rota atlântica que atingiu números recorde em 2023 e superiores aos registados em 2006 quando 31.678 pessoas chegaram ao arquipélago espanhol.

A rota migratória entre a costa africana e as ilhas espanholas é considerada uma das mais perigosas do mundo, com uma taxa de mortalidade nos últimos anos, de uma vítima por cada vinte sobreviventes, o dobro da registada no Mar Mediterrâneo.