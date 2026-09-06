Pelo menos 25 mortos em acidente com autocarro escolar na ilha cabo-verdiana do Fogo

"Estão internadas 18 pessoas, com idades entre seis e 11 anos, quatro das quais em estado grave", afirmou.

Segundo a agência de notícias local Inforpress, o acidente ocorreu na estrada entre Chã das Caldeiras e Campanas de Cima, na zona serrana norte do município de São Filipe, quando o autocarro saiu da estrada e caiu cerca de 30 metros por uma encosta íngreme.



A maioria dos passageiros a bordo eram jovens, principalmente estudantes do ensino secundário de Curral Grande e Ponta Verde. O motorista é uma das vítimas mortais.

Segundo a Câmara Municipal de São Filipe, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, na localidade de Campanas de Cima, no município de Santa Catarina do Fogo.

A Câmara Municipal de São Filipe adiantou ainda que mantém uma equipa no local, em articulação com a Delegacia de Saúde, a Polícia Nacional, os Bombeiros Municipais Voluntários e outras autoridades, para prestar assistência às vítimas e aos familiares.

O município declarou dois dias de luto municipal e anunciou uma reunião extraordinária para hoje, para deliberar sobre os apoios aos familiares das vítimas.

As autoridades escolares locais esclareceram que a excursão não foi organizada pelas escolas. Era um passeio anual organizado particularmente pelo motorista para os alunos que ele transportava durante o ano letivo.



João José Canuto, conselheiro municipal de São Filipe para a Proteção Civil, afirmou à comunicação social que as operações de resgate continuam no local de difícil acesso e alertou que o número de mortos pode aumentar.



O número final de vítimas deverá ser confirmado após a conclusão da operação de resgate e identificação das vítimas. A causa do acidente ainda está a ser investigada.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o Presidente da República, José Maria Neves, apresentou as condolências às famílias das vítimas e desejou uma "rápida recuperação aos feridos".

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, manifestou nas redes sociais o pesar do Governo pela perda de vidas no acidente e apresentou as condolências às famílias das vítimas, estendendo a solidariedade aos feridos e à população do Fogo.

O chefe do Governo desejou ainda uma pronta recuperação aos feridos e reconheceu o trabalho dos profissionais de saúde, das equipas de socorro e de todos os que estão a prestar auxílio às vítimas.