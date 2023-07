Pelo menos 25 mortos em acidente de autocarro no oeste da Índia

"Vinte e cinco pessoas morreram e outras oito ficaram feridas", disse à agência de notícias France-Presse (AFP) Baburao Mahamuni, funcionário da polícia.

Um outro responsável da polícia explicou à agência de notícias Press Trust of India que um pneu do autocarro privado rebentou, fazendo com que este perdesse o controlo e embatesse numa barreira da estrada.

Sunil Kadasne disse que 33 pessoas seguiam no autocarro quando o acidente ocorreu, por volta da 01:30 da manhã (21:30 de sexta-feira em Lisboa).

Os oito sobreviventes estão a receber tratamento hospitalar, acrescentou.

O autocarro fazia a ligação entre as cidades de Nagpur e Pune, ambas no estado de Maharashtra.

Mais de 110 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes rodoviários na Índia, segundo dados da polícia.