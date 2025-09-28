Pelo menos 26 mortos devido a tempestades nas Filipinas

A tempestade tropical Opong, o tufão Nando e a depressão Mirasol confluiram no território causando mortes, destruição de habitações e outros edifícios e danificando estruturas várias.

O Conselho Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres das Filipinas confirmou hoje 22 mortos, que se somam aos quatro mortos já informados no sábado.

Além disso, há 14 pessoas desaparecidas, segundo este órgão, que calcula que as tempestades tenham afetado quase 2,8 milhões de pessoas.

A imprensa local avançou que deste total, 163.317 pessoas de 46.611 famílias tiveram de ser acolhidas nos centros disponibilizados, já que há quase 9.000 casas danificadas, das quais 1.619 com danos irreparáveis.

Além disso, há 2.606 passageiros retidos devido às interrupções nos meios de transporte e danos significativos na agricultura.