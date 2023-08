Pelo menos 27 migrantes africanos mortos no deserto ocidental da Líbia

Em comunicado publicado no Facebook, o Ministério do Interior líbio revelou que os corpos foram encontrados na terça-feira, perto da fronteira, e divulgou fotos de migrantes a receber assistência de equipas médicas do país.

Nos últimos meses, as forças de segurança da Tunísia começaram a retirar migrantes das zonas costeiras, transportando-os de autocarro para outros locais e - acusam os migrantes - largando alguns deles no deserto.

No início deste mês, o ministro do Interior da Tunísia admitiu que pequenos grupos de migrantes subsarianos que tentam entrar no país estão a ser empurrados de volta para áreas desérticas da fronteira entre a Líbia e a Argélia.

A costa leste da Tunísia já ultrapassou a vizinha Líbia como principal ponto de partida de migrantes da África subsariana em direção à Europa.

O Comité Nacional de Direitos Humanos da Líbia, um grupo local de defensores de direitos humanos, que trabalha com as autoridades da Líbia, disse acreditar que as forças de segurança tunisinas expulsaram os migrantes à força, abandonando-os no deserto sem água ou comida.