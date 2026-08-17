Pelo menos 28 mortos em ataque durante oração islâmica no noroeste da Nigéria

Um habitante de uma localidade vizinha indicou que os ataques foram cometidos após a morte de quatro soldados, também na sexta-feira, em Kebbe.

A Nigéria, o país mais populoso de África, enfrenta várias crises de segurança no norte, onde atuam grupos de extremistas islâmicos, mas também de grupos criminosos sem ideologia declarada e motivados principalmente pelo lucro.

O secretário do conselho do governo local de Kebbe indicou hoje que os atacantes eram extremistas do grupo Lakurawa, que os investigadores consideram afiliado ao Estado Islâmico no Sahel (ISSP), ativo principalmente nos países vizinhos Mali e Níger.

Segundo Shamsuddeen Mai Akwai, os indivíduos estavam equipados com "armas sofisticadas" e atacaram a aldeia de Ungushi "enquanto os fiéis estavam ocupados a realizar a oração".