Pelo menos 29 presos fogem de cadeia no Brasil

Lusa11 Set, 2018, 18:27 | Mundo

Trata-se da segunda fuga de uma penitenciária brasileira em menos de 24 horas, em circunstâncias semelhantes. Segundo a polícia local, um grupo de homens fortemente armados fez explodir um muro da prisão para que os detidos pudessem fugir.

O ato causou ainda estragos numa das principais estradas da região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, com cinco camiões e dois carros a serem incendiados, de acordo com a Polícia Rodoviária.

A imprensa local adiantou que os incêndios em veículos foram planeados por cúmplices dos fugitivos, de forma a bloquear as estradas e garantir que os detidos conseguissem escapar.

Até ao momento, as autoridades não conseguiram capturar nenhum dos prisioneiros fugitivos, mesmo com as ações de busca a serem apoiadas por um helicóptero que sobrevoa o local.

A esta fuga, soma-se a que ocorreu na madrugada de segunda-feira, numa prisão de segurança máxima do estado brasileiro da Paraíba, no Nordeste do Brasil, com pelo menos 100 detidos a escaparem, com o apoio de um grupo de cerca de 20 homens que chegaram ao local armados com explosivos.

O sistema penitenciário brasileiro é considerado por algumas organizações internacionais como um dos "piores" e "mais desumanos" do mundo, devido às altas taxas de sobrelotação e às más condições em que os presos se encontram.

Segundo dados oficiais divulgados em dezembro do ano passado, a população carcerária no Brasil chegou a 726.712 pessoas, o que significou um aumento de 104 mil detidos desde 2014, dados que tornam o Brasil no país com a terceira maior população carcerária em números absolutos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

O Brasil experienciou uma das suas piores crises penitenciárias no início de 2017, depois que várias prisões nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte testemunharam confrontos entre criminosos de diferentes fações criminosas, o que resultou em cerca de 150 mortos.