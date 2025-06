Pelo menos 30 detidos por tentarem participar na Marcha do Orgulho em Istambul

A plataforma Semana do Orgulho LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais) e Kezban Konukçu, membro do parlamento de Istambul pelo Partido Popular pela Igualdade e Democracia, denunciaram as detenções, numa operação policial que começou ainda antes da marcha.

"Solidarizamo-nos com as pessoas LGBTI+ que dizem `Estamos aqui, vamos continuar a existir!` contra a opressão e as políticas de ódio do regime do palácio", disse Konukçu numa mensagem publicada na sua conta na rede social X.

Já a ONG Semana do Orgulho LGBTI+ referiu, igualmente na rede X, que "a polícia está a deter pessoas sob o pretexto de verificação de antecedentes criminais", alertando os participantes para que permaneçam em locais seguros, não permaneçam nas ruas, não utilizem autocarros e deixem "as bandeiras em casa".

As autoridades proibiram as Marchas do Orgulho na maior cidade da Turquia desde há 10 anos, alegando que representam um perigo para a segurança pública.

O Partido da Justiça e Desenvolvimento, do Presidente Recep Tayyip Erdogan, adotou, desde então, uma retórica cada vez mais dura contra a comunidade LGBTQ+.

Em janeiro, Erdogan declarou 2025 o "Ano da Família", afirmou que o declínio da taxa de natalidade na Turquia representava uma ameaça existencial e acusou o movimento LGBTQ+ de minar os valores tradicionais.