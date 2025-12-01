Pelo menos 30 pessoas sequestradas no fim de semana no norte da Nigéria

Um relatório de especialistas que trabalham para as Nações Unidas e consultado pela agência AFP indica que grupos criminosos fortemente armados, chamados de "bandidos", sequestraram "pelo menos 25 habitantes" durante dois ataques às aldeias de Unguwar Tsamiya e Dabawa, no estado de Kano.

O estado de Kano, um dos mais estáveis do norte do país, é normalmente poupado aos sequestros em massa observados nos estados vizinhos, mas desde há muito tempo que está a ser assolado por problemas de segurança com o aparecimento de fundamentalistas islâmicos no nordeste e de grupos criminosos no noroeste e no centro, que realizam ataques, saques e sequestros, especialmente em áreas rurais remotas.

O terceiro ataque aconteceu no estado de Borno, no nordeste, e centro de uma insurreição de desde 2009, onde nove agricultores foram sequestrados por supostos fundamentalistas islâmicos, disse Tijjani Ahmed, comandante da Força Operacional Conjunta Civil (CJTF), um grupo de autodefesa anti-terrorista.

O comandante referiu que o ataque ocorreu na noite de domingo e os assaltantes conseguiram sequestrar nove agricultores, apesar da troca de tiros com as forças policiais.

Os sequestros para obtenção de resgate por grupos armados tornaram-se muito frequentes na Nigéria desde 2014, quando 276 estudantes foram sequestrados por membros do grupo terrorista Boko Haram na cidade de Chibok (nordeste).

Face ao aumento do número de sequestros, o Presidente nigeriano, Bola Tinubu, decretou na quarta-feira o estado de emergência nacional e ordenou o recrutamento de forças de segurança adicionais.