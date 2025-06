Pelo menos 31 mortos em Gaza durante distribuição de ajuda, Israel nega responsabilidade

Segundo testemunhas, citadas pela agência Associated Press, as forças israelitas dispararam contra a multidão pouco antes do amanhecer, a cerca de um quilómetro de um local de ajuda gerido por uma fundação apoiada por Israel.

Os militares israelitas negaram que as suas forças tenham disparado contra civis perto ou dentro do local, na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Um oficial militar israelita, falando sob condição de anonimato, disse que as tropas dispararam tiros de aviso contra vários suspeitos que avançavam na sua direção durante a noite.

Os militares também divulgaram imagens de drones que, segundo eles, foram filmadas hoje, aparentemente à luz do dia, na cidade de Khan Younis, no sul do país, mostrando o que dizem ser homens armados e mascarados disparando contra civis que tentavam recolher ajuda.

A Associated Press não conseguiu verificar a veracidade do vídeo de forma independente e não ficou claro quem eram os alvos. "O Hamas está a fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir que a distribuição de alimentos em Gaza seja bem-sucedida", refere um comunicado.

A Fundação Humanitária de Gaza - promovida por Israel e pelos Estados Unidos - informou em comunicado que entregou ajuda "sem incidentes" e divulgou um vídeo separado que disse ter sido filmado hoje no local, que parecia mostrar pessoas a recolher ajuda. A AP não conseguiu verificar o vídeo.

A fundação negou relatos anteriores de caos e tiroteio em torno das suas instalações, que se encontram em zonas militares israelitas onde os meios de comunicação social independentes não têm acesso.

Este foi o incidente mais mortífero até à data em torno do novo sistema de distribuição de ajuda, que está a funcionar há menos de uma semana.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirmou num comunicado que o seu hospital de campanha em Rafah recebeu 179 vítimas, incluindo mulheres e crianças, 21 das quais foram declaradas mortas à chegada, a maioria com ferimentos de bala ou estilhaços. Não ficou claro se algum dos mortos era militante.

"Todos os pacientes afirmaram que estavam a tentar chegar a um local de distribuição de ajuda", afirmou o CICV, considerando este o maior número de pessoas "feridas por armas" num único incidente desde que o hospital foi criado há mais de um ano.

A diretora do Programa Alimentar Mundial, Cindy McCain, disse à ABC News que os funcionários no terreno estavam a relatar a morte de pessoas e chamou-lhe uma "tragédia".

"A distribuição de ajuda tornou-se uma armadilha mortal", afirmou o chefe da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos, Philippe Lazzarini, em comunicado.

Numa declaração separada, o chefe do estado-maior militar israelita, tenente-general Eyal Zamir, ordenou a criação de mais locais de distribuição de ajuda - e o alargamento da operação terrestre das tropas em zonas não especificadas do norte e do sul de Gaza.