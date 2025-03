Pelo menos 33 mortos em tempestades violentas e tornados nos EUA

Um balanço anterior dava conta de 18 vítimas mortais.

As autoridades do estado do Missouri confirmaram 12 mortes relacionadas com a tempestade, numa declaração na rede social X, acrescentando que estão "a trabalhar incansavelmente para ajudar os necessitados e avaliar os danos".

O governador do Missouri, Mike Kehoe, declarou o estado de emergência neste estado na sexta-feira, antecipando os tornados que se avizinham.

No estado vizinho do Kansas, pelo menos oito pessoas morreram numa série de acidentes de viação que envolveram cerca de cinquenta veículos, de acordo com a polícia.

No Mississippi, sudeste do país, morreram seis pessoas, de acordo com uma publicação na X do governador daquele estado, Tate Reeves.

As autoridades do Texas declararam, por sua vez, à agência France-Presse, que quatro pessoas morreram em acidentes de viação relacionados com a falta de visibilidade.

O Arkansas contabilizou três mortos 29 feridos.