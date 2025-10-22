Pelo menos 35 mortos e 40 feridos em explosão de camião na Nigéria

O diretor da Agência Estatal de Gestão de Emergências do Níger (NSEMA), Ibrahim Hussaini, confirmou o incidente, ocorrido na terça-feira, sublinhando que os funcionários da agência "estão no local a realizar operações de busca e salvamento".

"Até ao momento, os nossos funcionários confirmaram que 35 pessoas morreram queimadas e outras 40 ficaram feridas", disse Hussaini, citado hoje pelos meios de comunicação locais, acrescentando que os feridos foram levados de urgência para hospitais próximos.

O camião capotou na autoestrada Bida-Agale e explodiu enquanto os habitantes locais corriam para recolher combustível no local, declarou o porta-voz do estado, Wasiu Abiodun, na noite de terça-feira.

"Infelizmente, os residentes da aldeia de Essa, via Katcha, foram ao local e estavam a recolher combustível para uso doméstico, mas, no processo, o camião-tanque subitamente foi engolido por um incêndio", explicou a Abiodun em um comunicado.

Tragédias como esta, envolvendo camiões-tanques, ocorrem com relativa frequência na Nigéria, uma das potências petrolíferas de África.

Ocorrem geralmente devido às más condições das estradas, à má gestão do tráfego e ao incumprimento das normas de segurança por parte dos camionistas, bem como ao comportamento imprudente dos cidadãos.

Em janeiro, pelo menos 98 pessoas morreram quando um camião-tanque que transportava gasolina explodiu, também no estado do Níger.