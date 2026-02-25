Pelo menos 374 mortos e 1,9 milhões de afetados por inundações e ciclones no sul de África

"A África Austral passou da seca provocada pelo El Niño em 2023-24 para as fortes chuvas e inundações súbitas associadas à La Niña em 2025-26, que afetaram Moçambique, Madagáscar, África do Sul, Zimbábue, Maláui e Zâmbia", afirmou o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), em comunicado.

El Niño e La Niña são fases opostas do ciclo El Niño-Oscilação Sul (ENOS) no Pacífico equatorial que alteram o clima global.

El Niño aquece as águas e provoca secas e inundações, enquanto La Niña arrefece o oceano, causando ventos e o efeito contrário.

Segundo a ONU, das quase 1,9 milhões de pessoas afetadas, estima-se que 723.000 foram devido às fortes chuvas e inundações em Moçambique, enquanto "mais de 681.000 foram afetadas por ciclones em Madagáscar".

Além disso, cerca de 175.000 pessoas - do total de quase 1,9 milhões - sofreram deslocamento forçado, 1.400 ficaram feridas e 293.000 habitações foram danificadas.

"As graves inundações e os ciclones sucessivos causaram mortes, deslocamentos generalizados, a destruição de lares e meios de subsistência e grandes perdas de colheitas, especialmente em Madagáscar e Moçambique", sublinhou o OCHA.

Com a previsão de novas chuvas até junho próximo, advertiu a agência da ONU, o risco de inundações "continua elevado, o que agrava a insegurança alimentar, os surtos de doenças e retarda os trabalhos de recuperação".

Embora os parceiros humanitários da região tenham colaborado com os governos para fornecer assistência vital, como alimentos, água potável, saneamento, cuidados de saúde de emergência e abrigo temporário, as operações ainda enfrentam "desafios significativos, como financiamento limitado".

Além disso, estradas e pontes inundadas e danificadas impediram o acesso humanitário, isolando comunidades e atrasando a entrega da ajuda, segundo o OCHA.

Da mesma forma, as chuvas constantes e a saturação das bacias fluviais prolongaram os deslocamentos e aumentaram o risco de surtos de doenças transmitidas pela água, o que coloca pressão adicional sobre os frágeis sistemas de saúde.