Pelo menos 40 mortos na pior epidemia de cólera dos últimos anos no Sudão

"Além de uma guerra generalizada, os sudaneses enfrentam atualmente a pior epidemia de cólera que o país conheceu em anos", destacou a MSF.

Só na região do Darfur, as equipas da MSF "trataram mais de 2.300 pacientes e registaram 40 mortes na semana passada devido à cólera", acrescentou a organização.

A doença, transmitida por água e alimentos contaminados, pode matar em poucas horas sem tratamento.

Desde julho de 2024, cerca de 100 mil casos de cólera foram registados em todo o Sudão, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), com a doença a espalhar-se "por todos os estados" do país.

A entrar no terceiro ano, a guerra, que matou dezenas de milhares de pessoas e desalojou milhões, provocou o que a ONU descreve como "a pior crise humanitária do mundo".

Num país onde os combates bloqueiam as principais vias de comunicação e paralisam a logística, o transporte de ajuda humanitária torna-se quase impossível. Os comboios estão parados e as reservas a esgotar-se.

A estação das chuvas, que se intensifica em agosto, pode agravar a crise sanitária.