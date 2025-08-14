Pelo menos 46 mortos em aluimento de terras na Índia
Pelo menos 47 pessoas morreram hoje em aluimentos de terras desencadeados por chuvas torrenciais, numa localidade na região de Caxemira administrada pela Índia, nos Himalaias, disseram fontes oficiais.
O balanço anterior dava conta de 34 mortos e 35 feridos.
"O número de mortos subiu agora para 46", disse o responsável da agência de gestão de catástrofes indiana, Mohammad Irshad, referindo não poder ainda indicar um número de desaparecidos.
Também o número de feridos subiu para 150, registados na aldeia de Chisoti, no território de Jammu e Caxemira, avançou Irshad, acrescentando que 50 estão em estado grave. Todos foram levados para hospitais próximos, sublinhou o responsável.
O comissário da polícia do distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma, salientou que a aldeia fica num percurso de peregrinação hindu para o santuário de Machail Mata, estando alojados na localidade mais de 100 peregrinos quando ocorreu o desastre.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, garantiu já que "toda a assistência necessária será prestada aos necessitados".
Chuvas súbitas e intensas sobre pequenas áreas, conhecidas como `cloudbursts`, são cada vez mais comuns nas regiões indianas dos Himalaias, desencadeando cheias repentinas e aluimentos de terras.
A 05 de agosto, as inundações atingiram a cidade de Dharali, nos Himalaias, no estado indiano de Uttarakhand, cobrindo-a de lama.
Os especialistas afirmaram que o aumento destes episódios nos últimos anos está parcialmente ligado às alterações climáticas, embora os danos causados por tempestades também tenham crescido devido ao desenvolvimento urbano desordenado nas regiões de montanha.