Pelo menos 46 mortos em ataques israelitas em Gaza, 31 em escola

"O ataque à escola no bairro de Daraj também feriu mais de 55 pessoas", disse Fahmy Awad, chefe do serviço de emergência da Defesa Civil de Gaza.

A mesma fonte adiantou que a escola foi atingida três vezes enquanto as pessoas dormiam.

As equipas de socorro conseguiram controlar o fogo resultante dos ataques israelitas à escola Fahmi Al Jarjawi, no bairro de Al Daraj.

Os militares israelitas disseram que atacaram um centro de comando e controlo militante dentro da escola que o Hamas e a Jihad Islâmica usavam para recolher informações para os ataques.

Israel culpa o Hamas pelas mortes de civis porque a organização opera em zonas residenciais.

No domingo, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (ICRC, na sigla em inglês) em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, indicou que Israel matou dois trabalhadores da organização.

O chefe do Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, afirmou no domingo, durante uma visita às tropas destacadas na Faixa de Gaza, que o exército está a intensificar os ataques no enclave, onde, segundo as autoridades de Saúde de Gaza, já foram mortas cerca de 53.900 pessoas, no âmbito da nova ofensiva lançada a 17 de maio para assumir o controlo daquele território.