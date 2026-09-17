Pelo menos 48 mortos na Nigéria após consumirem bebida podendo conter metanol

O comissário de saúde do estado de Ondo, Banji Ajaka, disse que os casos foram registados nas regiões de Odigbo e Irele, e que se estima um total de 182 pessoas afetadas.

"Isto aconteceu muito rapidamente. Assim que a bebem, dependendo da quantidade, os rins param de funcionar, a visão começa a perder-se e o cérebro fica danificado", explicou Ajaka, acrescentando que algumas das pessoas que adoeceram após consumirem a bebida já receberam alta do hospital.

O porta-voz da polícia de Ondo, Abayomi Jimoh, declarou que há 15 pessoas detidas em relação com o incidente e uma delas produzia bebidas "suspeitas de conterem metanol e está, neste momento, a colaborar com a polícia nas investigações".

Segundo a imprensa local, a primeira morte foi registada há cerca duas semanas.

A Agência Nacional de Administração e Controlo de Alimentos e Medicamentos da Nigéria está atualmente a aplicar uma proibição a nível nacional relativa ao álcool em saquetas e pequenos recipientes de plástico, que, segundo a agência, são facilmente acessíveis a crianças e jovens.

O consumo de bebidas alcoólicas de produção local é comum no país mais populoso de África, especialmente nas zonas rurais da Nigéria.