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Pelo menos 50 mortos em ataque aéreo contra mercado no Myanmar
Pelo menos 50 pessoas morreram em Myanmar na sequência do bombardeamento aéreo levado a cabo na segunda-feira pelas forças governamentais contra um mercado na zona ocidental do país, disseram hoje fontes ligadas a grupos humanitários.
Na segunda-feira, o Exército de Arakan --- fação rebelde que controla o estado de Rakhine, disse o ataque que ocorreu por volta das 12:00 (06:30 em Lisboa) num mercado e numa ponte adjacente na cidade de Kyauktaw, no estado de Rakhine, matou 33 pessoas.
A mesma fonte já admitia que o número de vítima podia aumentar.
Myanmar enfrenta um conflito armado e instabilidade política desde a tomada do poder pelos militares, em 2021.