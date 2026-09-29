Pelo menos 50 mortos em ataque aéreo contra mercado no Myanmar

Pelo menos 50 mortos em ataque aéreo contra mercado no Myanmar

Pelo menos 50 pessoas morreram em Myanmar na sequência do bombardeamento aéreo levado a cabo na segunda-feira pelas forças governamentais contra um mercado na zona ocidental do país, disseram hoje fontes ligadas a grupos humanitários.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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Na segunda-feira, o Exército de Arakan --- fação rebelde que controla o estado de Rakhine, disse o ataque que ocorreu por volta das 12:00 (06:30 em Lisboa) num mercado e numa ponte adjacente na cidade de Kyauktaw, no estado de Rakhine, matou 33 pessoas.

A mesma fonte já admitia que o número de vítima podia aumentar.

Myanmar enfrenta um conflito armado e instabilidade política desde a tomada do poder pelos militares, em 2021.

 


 

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