Pelo menos 50 mortos em ataque aéreo contra mercado no Myanmar

Na segunda-feira, o Exército de Arakan --- fação rebelde que controla o estado de Rakhine, disse o ataque que ocorreu por volta das 12:00 (06:30 em Lisboa) num mercado e numa ponte adjacente na cidade de Kyauktaw, no estado de Rakhine, matou 33 pessoas.

A mesma fonte já admitia que o número de vítima podia aumentar.

Myanmar enfrenta um conflito armado e instabilidade política desde a tomada do poder pelos militares, em 2021.