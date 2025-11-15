Pelo menos 57 pessoas morreram num ataque armado no Sudão do Sul
Pelo menos 57 pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas hoje durante um ataque armado no condado sudanês de Baliet, no estado de Alto Nilo, no extremo nordeste do país africano.
O comissário de Baliet, Joseph Deng, explicou, em declarações à Rádio Tamazuj, que um grupo de homens armados lançou o ataque de madrugada, pouco depois das 05:30 (hora local), abrindo fogo contra os moradores de Adong Payam.
"Hoje ocorreu uma situação trágica em Adong. Continuamos à procura dos desaparecidos", afirmou, acrescentando que os "elementos criminosos" atravessaram para Baliet vindos dos condados vizinhos de Ulang e Nasir.
Joseph Deng explicou que os atacantes levaram mais de 5.300 cabeças de gado e que os residentes fugiram da área.
O comissário assegurou que as forças de segurança estavam em alerta nas últimas semanas, mas que a magnitude e o momento do ataque os apanhou de surpresa.
O Conselho de Segurança da ONU renovou precisamente hoje o mandato da Força de Segurança Interina das Nações Unidas para Abyei (Unisfa, na sigla em inglês) por mais um ano, apesar da abstenção de três países.
A resolução, da autoria dos Estados Unidos, recebeu 12 votos a favor e a abstenção da China, do Paquistão e da Rússia.
Além de estender o mandato da Unisfa até 15 de novembro de 2026, o documento também prolonga por mais um ano o apoio ao Mecanismo Conjunto de Verificação e Monitorização de Fronteiras, criado em 2011 para acompanhar as atividades ao longo fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul.
Abyei é uma área disputada ao longo da fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul.
A situação em Abyei permanece indefinida desde a independência do Sudão do Sul em 2011. Confrontos são frequentes nesta região fronteiriça rica em petróleo, onde milhares de soldados de paz estão destacados como parte da Unisfa.