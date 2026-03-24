Pelo menos 66 mortos em queda de avião militar na Colômbia

A queda da aeronave, um Hercules C-130, com 125 pessoas a bordo, ocorreu na segunda-feira por volta das 10:00 de segunda-feira (15:00 em Lisboa), pouco depois de ter levantado voo em Puerto Leguizamo (sul), no departamento de Putumayo, perto da fronteira com o Equador.

O acidente causou a morte de 58 soldados, seis membros da Força Aérea e dois agentes da polícia, de acordo com um novo balanço divulgado por uma fonte militar.

O secretário do governo de Puerto Leguizamo disse que as autoridades estão a fazer "tudo o que está ao nosso alcance" para retirar os soldados feridos. "Atendemos 81 feridos", declarou anteriormente à emissora RCN Carlos Claros.

O chefe da força aeroespacial colombiana, Carlos Fernando Silva Rueda, tinha referido a presença de 114 militares e 11 membros da tripulação a bordo do avião.

O governador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, referiu num vídeo partilhado na rede social Facebook "grandes dificuldades para retirar as vítimas" a partir do pequeno aeroporto.

Em imagens divulgadas pela agência de notícias France-Presse (AFP), podem ver-se os destroços do avião consumidos pelas chamas, rodeados por uma espessa fumaça negra e vegetação.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentou o "acidente terrível que nunca deveria ter acontecido" e referiu a necessidade de modernizar a frota militar, sem especificar se isso tem uma ligação específica com o acidente, ainda com causas desconhecidas.

O chefe de Estado partilhou também um vídeo em que se vê uma aeronave a tentar ganhar altitude antes de se despenhar no solo.

A Colômbia e o Equador combatem poderosos grupos ligados ao tráfico de droga que operam na zona fronteiriça, onde se registou intensa atividade militar e bombardeamentos nas últimas semanas, de acordo com a AFP.

Ao dar conta do acidente, o ministro da Defesa, Pedro Sanchez, disse que "não há indícios de um ataque por parte de agentes ilegais".

Sanchez precisou na rede social X que, "em consequência do incêndio da aeronave, parte das munições transportadas pela tropa explodiu".

Isso "corresponde ao que se ouve em alguns vídeos que circulam nas redes sociais", explicou o ministro.

Este acidente aéreo é o segundo em menos de um mês a envolver um Hercules C-130 na América do Sul.

Em 27 de fevereiro, perto de La Paz, um C-130 boliviano que transportava notas de banco despenhou-se durante a aterragem, matando 24 pessoas.

O Hercules C-130 é um avião quadrimotor com turbopropulsores construído pela empresa norte-americana Lockheed Martin. Conhecido pela capacidade de operar a partir de pistas improvisadas, é amplamente utilizado pelas forças armadas de todo o mundo e pode transportar tanto tropas como veículos.