Pelo menos cinco mortos após desabamento de muro durante banquete na China

O sucedido ocorreu por volta das 17:30 locais (10:30, hora de Lisboa) esta terça-feira na localidade de Xinbao, de acordo com um comunicado do gabinete local de gestão de emergências citado hoje pelo jornal Diário do Povo.

Um morador tinha organizado no pátio da sua habitação uma festa para celebrar a entrada dos filhos na universidade e tinha instalado para a ocasião um toldo provisório, segundo a informação disponibilizada.

A acumulação de uma quantidade excessiva de água da chuva sobre a cobertura aumentou a tensão exercida pelas cordas com que a estrutura estava presa, o que provocou a derrocada de um muro do telhado do primeiro andar utilizado para fixar o toldo, indicaram as autoridades.

Três pessoas morreram no local do acidente, enquanto outras duas faleceram posteriormente no hospital. Outras 17 pessoas que ficaram feridas permanecem internadas em centros hospitalares a receber tratamento médico, sem que até ao momento as autoridades tenham facultado pormenores sobre o seu estado de saúde.

Não foi disponibilizada ainda informação sobre a idade ou identidade das vítimas, nem se especificou quantas pessoas participavam na celebração no momento em que se deu a derrocada.