Pelo menos cinco mortos em acidente no Aeroporto de Miami com avião da Amazon

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, no despiste de um avião de carga com o logótipo da Amazon, ocorrido hoje durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Miami, anunciaram as autoridades locais.

"Sabemos agora que cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas", disse a presidente da Câmara do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante uma conferência de imprensa no aeroporto, citada pela agência France Presse (AFP).

Entre os feridos, três estão em estado grave e os outros dois foram levados para um hospital local, disse por seu lado o chefe do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, Ray Jadallah.

Um avião saiu da pista durante a aterragem no Aeroporto de Miami, atingindo veículos e incendiando-se de seguida, anunciaram os bombeiros da cidade.

Mais de 60 bombeiros dirigiram-se ao local do acidente que ocorreu pouco antes das 15:00 locais (20:00 em Lisboa).

A administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), que abriu uma investigação, confirmou que o avião de carga envolvido no acidente era o voo 7598 da Prime Air, um Boeing 767-300 proveniente de Porto Rico.

Todas as pistas e vias de circulação do aeroporto foram encerradas.

Vídeos do acidente nas redes sociais, descritos por agências internacionais de notícias, mostram fumo denso e chamas a sair da aeronave, que aparenta ter atravessado uma estrada antes de se deter.