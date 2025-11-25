Pelo menos cinco mortos em ataques de Moscovo e Kiev

Os ataques, com mísseis e drones, ocorrem depois da Rússia - que ameaçou intensificar os bombardeamentos se Kiev não aceitar o plano de 28 pontos do Presidente norte-americano Donald Trump para pôr fim ao conflito - ter rejeitado, na segunda-feira, uma contraproposta europeia.

Em Kiev, duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas no bombardeamento de um prédio residencial de nove andares na área de Dniprovsky, e outra pessoa ficou ferida num ataque a um prédio na área de Pechersky, disseram os serviços de emergência.

A Rússia atacou durante a madrugada infraestruturas energéticas da Ucrânia e a capital, Kiev, anunciaram as autoridades ucranianas.

Desde o começo da invasão, em 2022, sempre que se aproxima o inverno, a Rússia tem atacado sistematicamente centrais e estações elétricas da Ucrânia, causando cortes de energia generalizados.

Este ano, os ataques intensificaram-se e também têm como alvo instalações de gás.

Kiev, por sua vez, ataca regularmente depósitos de petróleo, refinarias e outras instalações na Rússia.

Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas num ataque ucraniano contra a cidade portuária de Taganrog e à zona vizinha de Neklinovsky, no mar de Azov, na região de Rostov, anunciou o governador regional, Yuri Slyusar, na plataforma de mensagens Telegram.

As autoridades da região russa de Krasnodar, no mar Negro, também relataram um ataque aéreo ucraniano em grande escala contra várias cidades.

"Esta noite, a região de Krasnodar sofreu um dos ataques mais prolongados e maciços do regime de Kiev. Seis moradores da região ficaram feridos e pelo menos 20 casas em cinco municípios foram danificadas", escreveu no Telegram o governador da região, Veniamin Kondratiev.

As defesas da Rússia intercetaram mais de 200 drones ucranianos sobre território russo, de acordo com o Ministério da Defesa do país.

Desse total, 116 drones foram abatidos sobre o mar Negro, 76 na região de Krasnodar, 23 na península anexada da Crimeia e 16 na região de Rostov, especificou o ministério.