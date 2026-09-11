Pelo menos cinco pessoas morreram em acidente com autocarro holandês na Suíça

Pelo menos cinco pessoas morreram em acidente com autocarro holandês na Suíça

Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um acidente rodoviário com um autocarro turístico nos Alpes suíços.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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O autocarro de transporte de turistas holandês capotou na tarde de quinta-feira entre as localidades de Susch e Zernez, no cantão de Graubunden, leste da Suíça, mobilizando equipas de resgate para o local. O veículo terá colidido com uma barreira de segurança numa zona em obras na estrada, saiu da pista e capotou.


As vítimas mortais ainda não tinham sido identificadas ao início da manhã desta sexta-feira. E três dos feridos estavam em estado grave, sete sofreram ferimentos de gravidade moderada e 30 tiveram ferimentos leves, sendo na maioria adultos.

Uma representante da Associação Geral de Empresas de Viagem dos Países Baixos confirmou à comunicação local que havia 48 passageiros a bordo, todos cidadãos holandeses.

Zernez é o ponto de entrada para os visitantes do Parque Nacional Suíço, uma vasta reserva alpina que se estende por mais de 100 quilómetros quadrados pelo vale montanhoso da Engadina.

 

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