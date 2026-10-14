Pelo menos dez navios foram atacados no estreito de Ormuz desde domingo
Pelo menos 10 navios foram atacados desde domingo no estreito de Ormuz, com um aumento significativo dos incidentes desde o início da guerra com o Irão, indicam dados hoje divulgados.
Quatro navios foram atingidos na terça-feira e seis no domingo, o maior número registado num único dia desde o início do conflito, com os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão, no final de fevereiro.
Os dados foram compilados pela empresa de segurança Vanguard, pela Organização Marítima Internacional (OMI) e pela agência britânica de segurança marítima UKMTO.
Dois marinheiros estão dados como desaparecidos e um navio porta-contentores afundou-se na sequência dos ataques mais recentes, segundo fontes marítimas.
Os navios mercantes que atravessam a região começaram a ser atacados pelo Irão em março, em retaliação pelos ataques norte-americanos e israelitas contra território iraniano.
Teerão reivindica o controlo do estreito de Ormuz e tem atacado navios que atravessam a zona sem a sua autorização.
Antes da guerra, cerca de um quinto dos hidrocarbonetos comercializados mundialmente passava por esta via marítima.
Desde o início de outubro foram registados 23 ataques, quase o dobro da média mensal de incidentes desde o início da guerra.
O tráfego através de Ormuz "regressou recentemente a cerca de 80% dos níveis anteriores à guerra, apesar do conflito", afirmou à agência France-Presse o analista da empresa britânica de segurança Vanguard Barun Gupta.
"Aumentar o ritmo dos ataques permite, portanto, a Teerão demonstrar que ainda pode perturbar esta recuperação e impor custos à navegação comercial e aos mercados energéticos mundiais", acrescentou o especialista.
Gupta considerou ainda que a promessa feita na semana passada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de não lançar novos ataques contra o Irão antes das eleições intercalares nos Estados Unidos poderá ajudar a explicar o aumento dos ataques.
Segundo o analista, essa posição poderá proporcionar a Teerão uma oportunidade para "aumentar a pressão com um risco imediato menor de uma escalada militar norte-americana".
Vinte e quatro marinheiros morreram em ataques na região próxima do estreito de Ormuz desde o início do conflito, segundo a OMI.