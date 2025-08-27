Pelo menos dois mortos e 20 feridos em tiroteio numa escola católica de Minneapolis

O tiroteio ocorreu esta manhã, durante a chegada das crianças à Escola Católica Annunciation, de Minneapolis, no estado do Minnesota, e o atacante suicidou-se em seguida com um tiro, indicaram fontes policiais citadas pela estação televisiva ABC.

As autoridades municipais anunciaram que o atirador foi neutralizado pela polícia e "não há ameaça ativa para a comunidade".

Desconhece-se ainda a identidade dos mortos, e os 20 feridos foram transportados para unidades de saúde.

Minutos depois do tiroteio, Trump reagiu na sua rede social, Truth Social, afirmando ter sido informado do "trágico ataque" e assegurando que o FBI (Departamento Federal de Investigação, serviços secretos internos de informações e segurança norte-americanos) "respondeu rapidamente e se encontra no local".

"Por favor, acompanhem-me numa oração por todos os afetados", escreveu Trump, acrescentando que "a Casa Branca vai continuar a acompanhar esta terrível situação".

Por sua vez, o governador do Minnesota, Tim Walz, afirmou na sua conta da rede social X estar "a rezar pelas crianças e professores, cuja primeira semana de aulas foi marcada por este horrível ato de violência" que, segundo vários órgãos de comunicação social, ocorreu no interior da escola.

Segundo informações policiais, houve quatro tiroteios distintos nas últimas 24 horas, e o ataque armado à escola chamou a atenção das autoridades de todo o país devido à presença de crianças.

As famílias das crianças estão reunidas numa área segura da escola e estão a ser assistidas pelas equipas de emergência, de acordo com as autoridades locais de Minneapolis.

As autoridades, lideradas pelo presidente da Câmara, Jacob Fray, vão realizar uma conferência de imprensa nas próximas horas, indicou o seu gabinete.