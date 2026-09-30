Pelo menos dois mortos e quatro feridos em ataque russo contra Kiev
Pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na última madrugada, na sequência de uma nova série de ataques aéreos das Forças Armadas russas contra Kiev.
O ataque começou depois de a Força Aérea ucraniana ter alertado sobre a aproximação de mísseis balísticos em direção à capital tendo sido registadas mais de 10 explosões em diferentes pontos da cidade.
Fontes do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia referiram que parte dos danos e das vítimas registados na capital se concentraram no distrito de Sviatoshynskyi, alertando também para incêndios num edifício não residencial e num armazém no distrito de Podilskyi.
Na localidade de Vyshhorod, um menor foi encontrado morto entre os escombros de uma residência atingida durante um dos ataques, no qual um homem e uma mulher também ficaram feridos.
Em Bucha, os ataques causaram estragos em três habitações, 11 veículos e dois armazéns, segundo detalhou o chefe da Administração Militar da região de Kiev, Timur Tkachenko.
Por outro lado, as defesas antiaéreas russas abateram, durante a noite passada, 384 drones ucranianos de longo alcance sobre 17 regiões russas, a península anexada da Crimeia e o Mar Negro, segundo indicou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.
Até ao momento desconhecem-se os efeitos dos últimos ataques ucranianos contra a Rússia ocorridos durante a última noite e primeiras horas de hoje.
c/Lusa