Pelo menos dois mortos em bombardeamento israelita de hospital em Gaza

"As forças de ocupação atacaram o edifício cirúrgico do Hospital Nasser, que alberga muitos doentes e feridos, e ali deflagrou um grande incêndio", declarou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo movimento islamita palestiniano Hamas, num comunicado.

O Exército israelita confirmou ter efetuado um "ataque de precisão contra um dos principais terroristas do Hamas que operava no interior do complexo hospitalar Nasser".

O ataque matou Ismail Barhum, membro do gabinete político do movimento islamita palestiniano Hamas, indicou uma fonte do grupo citada pela agência de notícias francesa AFP.

De acordo com a fonte do Hamas, que solicitou o anonimato, Ismail Barhum estava internado no hospital "a receber tratamento, depois de ter sido gravemente ferido num ataque aéreo à sua residência, que também vitimou o seu sobrinho, Mohamed Barhum, em Khan Yunis, na terça-feira", quando o Exército israelita lançou uma operação de ataques intensivos ao território palestiniano, após dois meses de cessar-fogo.

Israel sublinhou que conduziu um "processo de informação minucioso" e utilizou "armamento de precisão concebido para minimizar os danos tanto quanto possível".

E censurou o Hamas por utilizar infraestruturas civis "que colocam cruelmente em risco a população de Gaza".

Desde terça-feira, vários altos responsáveis do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) foram mortos em ataques israelitas.

O Ministério da Saúde local confirmou também a morte de um dos doentes e ferimentos em vários outros, incluindo profissionais de saúde, em diferentes graus.

O bombardeamento "causou o pânico e levou à evacuação total do edifício, que ficou em grande parte destruído", precisou.

O mais recente balanço do Ministério da Saúde de Gaza indica 41 mortos e 61 feridos nas últimas 24 horas, elevando assim para 50.021 o número total de mortos e 113.274 o número de feridos desde o início da guerra israelita na Faixa de Gaza, desencadeada horas depois do ataque de dimensões sem precedentes de milícias palestinianas em território israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e 251 sequestrados a 07 de outubro de 2023.