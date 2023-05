Pelo menos dois mortos em tiroteio na fronteira entre o Irão e o Afeganistão

A polícia do Irão confirmou o "confronto" sem avançar detalhes sobre o número de vítimas, enquanto a agência de notícias iraniana Mehr noticiou a morte de um guarda de fronteira iraniana.

Segundo a agência France-Presse, os dois lados acusam-se mutuamente de disparar primeiro.

O incidente ocorreu numa altura de tensão entre Teerão e Cabul devido à distribuição de água de uma barragem construída no Afeganistão e que limita o abastecimento ao Irão, atingido pela seca.

"Durante o confronto, uma pessoa foi morta de cada lado e várias ficaram feridas", adiantou o porta-voz do Ministério do Interior talibã, Abdul Nafy Takor, na rede social Twitter.

"A situação (está) atualmente sob controlo", adiantou ainda Takor, acrescentando que o seu Governo "não quer uma guerra com o seu vizinho".

Hoje de manhã, "as forças talibãs começaram a disparar todo o tipo de armas contra uma esquadra de polícia iraniana a partir do território afegão", acusou, por seu lado, o vice-comandante da polícia iraniana, general Ghassem Rezai, citado pela agência de notícias oficial IRNA.

O Irão, que partilha uma fronteira de mais de 900 quilómetros com o Afeganistão, não reconhece o Governo formado pelos talibãs.

Teerão alertou recentemente que se reserva ao direito de tomar medidas necessárias para capturar água do rio Helmand, que tem origem no centro do Afeganistão e que irriga extensos terrenos agrícolas no sudeste do Irão.