Pelo menos dois mortos num ataque contra restaurante no leste do país - Kiev

"Duas pessoas morreram e 22 ficaram feridas, incluindo uma criança. Um restaurante e várias casas foram danificadas", disse Klymenko no Telegram, acrescentando que outras vítimas podem ainda estar sob os escombros.

Anteriormente, o governador regional da província de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou numa emissora televisiva que o restaurante foi atingido por dois `rockets` e que, no local, se encontrava "uma grande concentração de civis".

Segundo o mesmo governador, "várias casas, lojas, cafés e outros estabelecimentos foram danificados perto do local do impacto", acrescentando que o ataque é "outro crime de guerra" cometido pelos russos contra civis em solo ucraniano.

A Agência France Presse (AFP) falou com um cliente chamado Yevguen, que se encontrava coberto de pó. Estava a jantar neste restaurante popular em Kramatorsk, tanto para civis como para militares, quando o estabelecimento foi atingido.

"Há muita gente lá em baixo. Há crianças debaixo dos escombros", disse à AFP o homem, visivelmente em estado de choque após a explosão que atingiu o Ria Pizza no início da noite no leste da Ucrânia.

Yevguen e dois dos seus amigos conseguiram sair do restaurante destruído, mas outro ficou lá dentro. "Estávamos prestes a sair, ele está sob os escombros", explicou.

Em frente à fachada destruída do restaurante e do interior ainda parcialmente em chamas, uma multidão de civis juntou-se a soldados, aos socorristas, ao autarca da cidade e ao governador.

Esta cidade tinha cerca de 150.000 habitantes antes da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, e é a última grande concentração urbana sob controlo ucraniano no leste, a cerca de trinta quilómetros da linha da frente.

Ruslan, um `chef` de 32 anos, confirmou que havia "muita gente" no momento do ataque. "Cheguei, estava parado e fiquei enterrado", disse antes de apontar para o céu: "Tive sorte".

Natalia, uma mulher que se encontrava no exterior do restaurante, disse que seu meio-irmão, Nikita, 23 anos, ainda se encontrava no interior.

"Eles não conseguem tirar [os escombros], está coberto. As telhas caíram sobre ele", descreveu em lágrimas.