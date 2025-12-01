Pelo menos mil mortos e mais de 800 desaparecidos em inundações no sudoeste asiático

As inundações e deslizamentos de terra mataram pelo menos 604 pessoas na Indonésia, 366 no Sri Lanka e 176 na Tailândia, segundo as autoridades.



O Presidente indonésio, Prabowo Subianto, prometeu reconstruir a infraestrutura durante uma visita às áreas afetadas, sendo que algumas áreas continuam inacessíveis, com estradas danificadas e linhas de comunicação interrompidas.



Os residentes dependem de aeronaves para o fornecimento de suprimentos.



Pelo menos 464 pessoas estão desaparecidas na Indonésia.



As inundações desalojaram 290.700 pessoas nas províncias de Sumatra do Norte, Sumatra Ocidental e Aceh, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres.



"Precisamos enfrentar as mudanças climáticas de forma eficaz", disse Prabowo aos jornalistas, lembrando que os governos locais "devem assumir um papel significativo na proteção do ambiente e na preparação para as condições meteorológicas".



As autoridades do Sri Lanka afirmaram que as equipas de resgate estavam à procura de 367 pessoas desaparecidas.



Cerca de 218.000 outras pessoas encontram-se em abrigos temporários após terem sido atingidas pelas chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra, principalmente na região montanhosa central, onde se cultiva chá.



Na Tailândia, os primeiros pagamentos de indemnização estavam previstos para hoje começando com 239 milhões de baht (cerca de 7,4 milhões de dólares) para 26 000 pessoas, disse o porta-voz do Governo, Siripong Angkasakulkiat.