Pelo menos nove mortos em atropelamento no Canadá

RTP23 Abr, 2018, 19:21 / atualizado em 23 Abr, 2018, 21:59 | Mundo

A carrinha de cor branca subiu o passeio e atingiu mais de uma dezena de pessoas no cruzamento da Yonge Street com a Finch Avenue. As autoridades ainda estão a apurar se se trata de um acidente ou de um ato deliberado.



Segundo a polícia, pelo menos nove pessoas morreram e 16 ficaram feridas. O incidente aconteceu por volta das 13h30 (18h30 em Lisboa) naquela que é uma das zonas mais movimentadas do norte de Toronto. O condutor foi detido pelas autoridades. A polícia não revelou a identidade nem os motivos do atropelamento.



O incidente assemelha-se a uma série de ataques que ocorreu ao longo dos últimos meses em cidades como Nova Iorque, Barcelona, Londres, Paris e Estocolmo, em que indivíduos radicalizados tentaram atropelar mortalmente quem passeava nas ruas. As autoridades ainda estão a investigar.



Numa primeira reação, o primeiro-ministro do Canadá prestou homenagem às vítimas e sublinhou que ainda é cedo para se tirarem conclusões. “Ainda estamos a apurar informação. Mal seja possível iremos partilhá-la com os canadianos”, disse Justin Trudeau aos jornalistas, cerca de uma hora depois do atropelamento.