Pelo menos nove mortos em explosão numa esquadra da polícia na Caxemira indiana

"Tudo aponta para uma explosão acidental", declarou à agência de notícias espanhola um alto funcionário da polícia, referindo que há pelo menos 29 feridos.

A explosão foi tão forte que restos mortais das vítimas foram encontrados em áreas residenciais a mais de 200 metros da esquadra, notou ainda o responsável.

A explosão ocorre dias após um ataque em Nova Deli, na segunda-feira, em que pelo menos oito pessoas morreram depois de um veículo explodir perto do histórico Forte Vermelho.