Pelo menos nove mortos, incluindo oito crianças, em tiroteio numa escola na Sérvia

A outra vítima mortal é guarda da escola básica Vladislav Ribnikar, no centro de Belgrado.

O suspeito, um estudante do sétimo ano do ensino básico, foi detido no recreio do estabelecimento de ensino, segundo a polícia. O adolescente - identificado pelas iniciais K.K., nascido em 2009 - era aluno na escola onde ocorreu o tiroteio.

contra outros alunos e o guarda que fazia a segurança da escola.As autoridades receberam uma chamada telefónica a propósito de um tiroteio na escola Vladislav Ribnikar, por volta das 8h40, horário local (7h40 em Lisboa), referiram as autoridades policiais, que isolaram os quarteirões em redor.Imagens dos meios de comunicação locais mostraram a emoção do lado de fora da escola quando a polícia retirou o suspeito do tiroteio do local.O ministro da Educação, Branko Ruzic, declarou três dias de luto nacional a partir de sexta-feira.Nos últimos anos, não foram registados quaisquer casos em escolas. Em 2013, um veterano de guerra dos Balcãs matou 13 pessoas numa aldeia do centro da Sérvia.e as autoridades concederam várias amnistias aos proprietários que entregassem ou registassem armas ilegais, mas os especialistas têm alertado repetidamente para o perigo de centenas de milhares de armas ilegais deixadas na região na sequência das guerras e dos distúrbios civis da década de 1990, que se seguiram à desintegração da Jugoslávia.

O ensino básico na Sérvia é composto por oito anos de escolaridade.







