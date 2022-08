Pelo menos onze mortos em bombardeamento turco de posições do exército sírio

A ONG sediada no Reino Unido, que tem uma vasta rede de parceiros no terreno, disse em comunicado que o ataque aéreo "turco" tinha como alvo uma base militar de tropas governamentais sírias nos arredores da cidade de Kobane, na fronteira entre os dois países.

A cidade estratégica de Kobane está nas mãos das forças curdas da Síria, que enfrentam Damasco, mas ambos os lados sírios começaram a colaborar nas últimas semanas para fazer uma frente comum contra uma possível nova ofensiva de Ancara no norte do país.

Há um mês, as Forças Democráticas da Síria (SDF), uma aliança armada liderada pelos curdos, confirmou que elementos do exército sírio tinham sido destacados para as proximidades de Kobane graças a um acordo alcançado com a mediação russa como medida face às ameaças da Turquia.

Ancara, um apoiante da oposição síria e que domina diretamente várias áreas tomadas em três operações anteriores no norte da Síria, tem ameaçado há alguns meses lançar uma nova ofensiva contra áreas nas mãos das SDF.

A Turquia considera as Unidades de Proteção do Povo, principal componente das SDF, uma organização terrorista devido às suas alegadas ligações ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), guerrilheiros curdos da Turquia.

O Observatório não deu detalhes sobre a identidade das vítimas e não conseguiu especificar se há civis entre os mortos, embora tenha admitido que o balanço poderia aumentar nas próximas horas já que o ataque provocou também feridos em estado grave.