Pelo menos quatro mortos e 14 feridos em ataque russo contra Kiev

Duas das vítimas morreram quando um drone russo caiu entre dois edifícios residenciais em Obolon.

O ataque deixou sete pessoas feridas, acrescentaram as autoridades policiais ucranianas.

Um outro drone russo atingiu uma casa em Desnianskyi, provocando a morte a duas mulheres, num ataque em que outras cinco pessoas ficaram feridas.

Kiev já tinha sido atacada pelas forças russas na quarta-feira, provocando a morte de duas pessoas.

Os ataques russos de quarta-feira fizeram pelo menos 28 mortos na Ucrânia.

Por outro lado, a Ucrânia atacou na última noite um centro de dados da empresa tecnológica russa Yandex na região de Riazan.

Segundo a empresa russa, a situação no local está controlada e não se registaram vítimas.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo anunciou que, durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 399 drones ucranianos sobre 20 regiões da Rússia, a península anexada da Crimeia e o Mar Negro.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.