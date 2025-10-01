Pelo menos quatro mortos em ataque à vila de Macomia

Segundo as fontes, o ataque aconteceu cerca das 23:00 de domingo (22:00 em Lisboa) com as vítimas a serem surpreendidas e baleadas dentro das suas residências, no bairro Nanga, local que acolhe deslocados de outras zonas daquela província.

"Terroristas entraram e balearam mortalmente quatro pessoas e feriram uma que foi socorrida no hospital", confirmou uma fonte, a partir de Macomia.

Após o ataque, os extremistas raptaram pelo menos sete pessoas, desconhecendo-se até ao momento o seu paradeiro.

"Levaram pessoas, nem sabemos para onde foram", lamentou outra fonte, a partir de Macomia.

O ataque agitou o bairro Nanga e a vila de Macomia no geral, motivando o abandono de algumas pessoas das suas casas.

Localizado a 200 quilómetros da cidade de Pemba, capital provincial, ao longo da estrada Nacional 380, uma das poucas asfaltadas da região, a vila de Macomia faz fronteira com o distrito de Muidumbe, através do rio Messalo.

A província de Cabo Delgado, no norte do país, rica em gás, enfrenta desde 2017 uma rebelião armada, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas desde então.

Elementos associados ao grupo extremista Estado Islâmico reivindicaram hoje o ataque a uma aldeia de Cabo Delgado, com a morte de "cristãos" e a destruição de pelo menos duas igrejas, num momento de contínua violência naquela província moçambicana.

A reivindicação, feita através dos canais de propaganda do Estado Islâmico (EI), refere que o ataque aconteceu na sexta-feira, numa povoação do distrito de Chiúre, durante o qual afirmam ter incendiado "duas igrejas e outras propriedades".

No final de julho, ataques destes grupos já tinham provocado mais de 57 mil deslocados no distrito de Chiúre, sul da província de Cabo Delgado, segundo dados oficiais anteriores.

Entretanto, a província regista um recrudescimento de ataques de grupos rebeldes, tendo sido alvos os distritos de Chiúre, Muidumbe, Quissanga, Ancuabe e Meluco. Mais recentemente também Mocímboa da Praia, com registo de vários mortos, levando neste caso a organização Médicos Sem Fronteiras a suspender as atividades locais, por questões de segurança.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques, no norte de Moçambique, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.