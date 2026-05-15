Pelo menos quatro mortos em ataque israelita no norte de Gaza
Pelo menos quatro pessoas morreram hoje em ataques do Exército israelita em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor no enclave desde outubro, divulgou o Ministério da Saúde controlado pelo movimento islamita Hamas.
As autoridades de saúde de Gaza indicaram que quatro palestinianos morreram durante o dia na sequência de "disparos das forças de ocupação" na cidade referida, segundo o jornal Filastin.
O número de palestinianos mortos na sequência de ataques do Exército israelita contra Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor, subiu para quase 850, segundo as autoridades de Gaza.
Mais de 72.600 pessoas morreram e 170.000 ficaram feridas desde o início da ofensiva lançada por Israel, após os ataques do Hamas de 07 de outubro de 2023, que fizeram cerca de 1.200 mortos em território israelita e quase 250 reféns, segundo a contagem oficial.
As forças israelitas estão envolvidas em várias frentes de conflito simultâneas desde outubro de 2023, após os ataques do Hamas em Israel, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza, que arrastou o Hezbollah e o Líbano.
O comandante do Exército israelita, Eyal Zamir, avisou na quarta-feira que "a campanha não terminou" nas frentes de conflito no Médio Oriente e que as suas tropas "estão preparadas tanto para a defesa como para o ataque".
Durante uma visita à Cisjordânia, o comandante militar declarou que "não há contenção, apenas iniciativa", apesar das tréguas em vigor desde abril no conflito no Irão e no Líbano, e também na Faixa de Gaza.
O chefe do Exército israelita observou que "as FDI [Forças de Defesa de Israel] estão a operar em todos os cenários" e destacou a frente libanesa contra o grupo xiita Hezbollah, apoiado pelo Irão.
Na sua visita à Cisjordânia, assinalou também "uma extensa atividade antiterrorista e ofensiva" em curso no norte do território palestiniano, tal como na Faixa de Gaza, apesar da trégua com o grupo islamita Hamas, visando "alcançar a defesa ideal na região".